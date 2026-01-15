BIST 12.370
DOLAR 43,19
EURO 50,40
ALTIN 6.373,66
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da kamyonetin kopardığı bariyerler otomobillerin üzerine düştü

Bursa'da kamyonetin kopardığı bariyerler otomobillerin üzerine düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, köprülü kavşaktan şarampole yuvarlanan kamyonetin kopardığı demir bariyerler seyir halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Abone ol

Eski Gemlik Yolu'ndan Demirtaş Yolu istikametine giden Ömer Ö. yönetimindeki 37 KH 775 plakalı kamyonet, Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda, Ercan K. idaresindeki 34 GMM 878 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün kenarındaki demir bariyerlere çarpan kamyonet, ardından yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Bu sırada kopan demir bariyerler, köprülü kavşağın bağlantı yolu olan 11 Eylül Bulvarı'ndan Demirtaş Yolu'na seyir halinde olan Emre Ş. yönetimindeki 34 DLB 226 plakalı otomobil ile Berkant G. idaresindeki 16 CZV 10 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken demir bariyerlerin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump Rodriguez ile Venezuela'nın petrol ve madenlerini görüştü
Trump Rodriguez ile Venezuela'nın petrol ve madenlerini görüştü
Ertan Torunoğulları Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: Geliyor
Ertan Torunoğulları Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: Geliyor
Afrika Kupası yarı final maçında Fas Nijerya'yı eledi Osimhen ve En-Nesyri
Afrika Kupası yarı final maçında Fas Nijerya'yı eledi Osimhen ve En-Nesyri
Trafikte caydırıcı cezalar içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi kırmızı ışık hız sınırı araçtan inen sürücü
Trafikte caydırıcı cezalar içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi kırmızı ışık hız sınırı araçtan inen sürücü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan YPG-Kandil açıklaması
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan YPG-Kandil açıklaması
Real Madrid İspanya Kral Kupası'nda elendi Arda'nın asisti yetmedi
Real Madrid İspanya Kral Kupası'nda elendi Arda'nın asisti yetmedi
TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan
TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan
Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Tedesco: Dedikodular hakkında yorum yapmıyorum
Tedesco: Dedikodular hakkında yorum yapmıyorum
ABD’nin ardından İngiltere’den Katar kararı
ABD’nin ardından İngiltere’den Katar kararı
Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi
Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi
Trump’tan İran açıklaması: Sivil ölümler durduruldu
Trump’tan İran açıklaması: Sivil ölümler durduruldu