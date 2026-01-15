BIST 12.370
Trump Rodriguez ile Venezuela'nın petrol ve madenlerini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik de dahil birçok konunun ele alındığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çok iyi bir telefon görüşmesi yaptıklarını ifade eden Trump, "Venezuela'nın istikrar kazanması ve toparlanmasına yardımcı olurken büyük ilerleme kaydettiklerini" aktardı.

Trump, petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirterek, "ABD ile Venezuela arasındaki bu ortaklık herkes için muhteşem olacak. Venezuela yakında yeniden büyük ve müreffeh bir ülke olacak, belki de hiç olmadığı kadar!" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, daha önce Rodriguez ile iyi çalıştıklarını, ikili ilişkiler konusunda Venezuela ile iyi anlaştıklarını belirtmişti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

