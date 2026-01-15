BIST 12.370
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak

İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında da ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kararla, kömür dağıtımı yapılacak ihtiyaç sahibi hanelerin ve kömür miktarının belirlenmesi, kömürün tedariki, sevkiyat programı ve dağıtım organizasyonunun yapılması, dağıtılacak kömürün niteliği ve satış fiyatının tespitine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre il-ilçe bazında hane başı kömür miktarları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Vakıfların yıl içinde hane başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirme yetkisi de Bakanlıkta olacak.

Yardımdan faydalanacak haneler, ilgili kanun uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflar tarafından muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu onaylanacak.

Kömür, ısınma ihtiyacı dışında kullanılamayacak

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün amacı dışında kullanıldığının tespiti durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri, vakıflarca yeniden gözden geçirilecek.

Vakıflara yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçe içinde dağıtım organizasyonu vakıflara ait olacak.

