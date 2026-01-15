Ertan Torunoğulları Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: Geliyor

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçın ardından N'Golo Kante ile ilgili müjdeyi verdi. Bir taraftarın "Kante geliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Torunoğulları "Geliyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferi süreci için Dubai'ye giden Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Türkiye döndü.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları karşılaşmanın ardından taraftarlarla fotoğraf çektirdiği esnada N'Golo Kante ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

"N'Golo Kante geliyor mu?" sorusuna yanıt veren Ertan Torunoğulları, "Geliyor" cevabını verdi.

Önceki gün Dubai'ye giden Fenerbahçe tranfer komitesi, yıldız futbolcu ile her konuda anlaşmıştı. Sarı-lacivertli kulübe gelmek için Al İttihad'daki alacaklarından vazgeçen Kante'nin resmi imzası için Suudilerden onay bekleniyor.

Yöneticiler, olumlu haber geldikten sonra özel uçakla Suudi Arabistan'a Kante'yi almak için gidecek.