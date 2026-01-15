BIST 12.370
Ertan Torunoğulları Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: Geliyor

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçın ardından N'Golo Kante ile ilgili müjdeyi verdi. Bir taraftarın "Kante geliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Torunoğulları "Geliyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferi süreci için Dubai'ye giden Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Türkiye döndü.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları karşılaşmanın ardından taraftarlarla fotoğraf çektirdiği esnada N'Golo Kante ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

"N'Golo Kante geliyor mu?" sorusuna yanıt veren Ertan Torunoğulları, "Geliyor" cevabını verdi.

Önceki gün Dubai'ye giden Fenerbahçe tranfer komitesi, yıldız futbolcu ile  her konuda anlaşmıştı. Sarı-lacivertli kulübe gelmek için Al İttihad'daki alacaklarından vazgeçen Kante'nin resmi imzası için Suudilerden onay bekleniyor.

Yöneticiler, olumlu haber geldikten sonra özel uçakla Suudi Arabistan'a Kante'yi almak için gidecek.

Afrika Kupası yarı final maçında Fas Nijerya'yı eledi Osimhen ve En-Nesyri
Trafikte caydırıcı cezalar içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi kırmızı ışık hız sınırı araçtan inen sürücü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan YPG-Kandil açıklaması
Real Madrid İspanya Kral Kupası'nda elendi Arda'nın asisti yetmedi
TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan
Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Tedesco: Dedikodular hakkında yorum yapmıyorum
ABD’nin ardından İngiltere’den Katar kararı
Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi
Trump’tan İran açıklaması: Sivil ölümler durduruldu
Danimarka Savunma Bakanı: ABD'nin Grönland'a saldırması tamamen varsayımsal
Cevheri Güven haddini aştı: Hasan Doğan üzerinden aileye fitne girişimi!
