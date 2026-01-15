BIST 12.370
DOLAR 43,19
EURO 50,40
ALTIN 6.373,66
HABER /  SPOR

Afrika Kupası yarı final maçında Fas Nijerya'yı eledi Osimhen ve En-Nesyri

Afrika Kupası yarı final maçında Fas Nijerya'yı eledi Osimhen ve En-Nesyri

35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) yarı finalinde Nijerya'yı penaltılarla eleyen Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu. Osimhen, 118. dakikada yerini Paul Onuachu'ya bıraktı. Fas'ta Youssef En-Nesyri 103. dakikada oyuna dahil oldu.

Abone ol

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Fas ile Nijerya karşılaştı.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de taraflar dengeyi bozamayınca, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Fas, finale adını yazdıran taraf oldu.

Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Fisayo Dele-Bashiru penaltılarını gole çevirirken Samuel Chukwueze ve Bruno Onyemaechi penaltılarını kaçırdı.

Fas'ta ise Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri penaltı atışlarını gole çevirirken Hamza Igamane meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya'da ilk 11'de sahaya çıkarken, 118. dakikada yerini Paul Onuachu'ya bıraktı. Fas'ta Youssef En-Nesyri 103. dakikada oyuna dahil oldu.

Fas ile Senegal arasındaki final maçına, 18 Ocak Pazar günü Prens Moulay Abdellah Stadı ev sahipliği yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafikte caydırıcı cezalar içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi kırmızı ışık hız sınırı araçtan inen sürücü
Trafikte caydırıcı cezalar içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi kırmızı ışık hız sınırı araçtan inen sürücü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan YPG-Kandil açıklaması
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan YPG-Kandil açıklaması
Real Madrid İspanya Kral Kupası'nda elendi Arda'nın asisti yetmedi
Real Madrid İspanya Kral Kupası'nda elendi Arda'nın asisti yetmedi
TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan
TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan
Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Tedesco: Dedikodular hakkında yorum yapmıyorum
Tedesco: Dedikodular hakkında yorum yapmıyorum
ABD’nin ardından İngiltere’den Katar kararı
ABD’nin ardından İngiltere’den Katar kararı
Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi
Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi
Trump’tan İran açıklaması: Sivil ölümler durduruldu
Trump’tan İran açıklaması: Sivil ölümler durduruldu
Danimarka Savunma Bakanı: ABD'nin Grönland'a saldırması tamamen varsayımsal
Danimarka Savunma Bakanı: ABD'nin Grönland'a saldırması tamamen varsayımsal
Cevheri Güven haddini aştı: Hasan Doğan üzerinden aileye fitne girişimi!
Cevheri Güven haddini aştı: Hasan Doğan üzerinden aileye fitne girişimi!
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu