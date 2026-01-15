BIST 12.418
Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Miraç Gecesi vesilesiyle birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesini, gönüllerin manevi huzurla dolmasını diledi.

Emine Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Miraç Gecesi vesilesiyle birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesini, gönüllerimizin manevi huzurla dolmasını temenni ediyorum. Bu kutlu gece, rahmeti ve bereketiyle milletimize ve tüm insanlığa barış, afiyet ve esenlik getirsin. Gecemiz mübarek olsun."

