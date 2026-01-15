Rize Çayeli açıklarında petrol kaynağı bulundu sondaj açıklaması

EİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa sürede sondajı yapar." dedi.

Kentte yarın düzenlenecek Uluslararası Ayder Enerji Forumu etkinlikleri kapsamında, Vali İhsan Selim Baydaş'ın ev sahipliğinde Ayder Yaylası'ndaki bir otelde toplantı düzenlendi.

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, forumda bu yıl enerji, güvenlik ve diplomasi konularının işleneceğini belirtti.

Dönmez, "Bahçelerimizde, dağlarımızda doğal enerji kaynağı çay var. Rize'nin enerjisi çaydan geliyor. İnşallah diğerleri de arkasından gelecek. Biz de çok umutluyuz." diye konuştu.

"Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var"

Dönmez, Çayeli ilçesi açıklarında yapılması planlanan petrol arama çalışmalarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevdeyken Rize ve Çayeli'ne geldik. Sonra ekibi gönderdim numune almak için. Numunelerin sonuçları olumlu. Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Sakarya gaz sahasındaki programımız çok yoğun olduğu için o tarihlerde sondajı gönderememiştik. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa sürede sondajı yapar. Başta Rizelilerin sonra Türkiye'nin dört gözle beklediği petrole kavuşmuş oluruz."

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise Ayder Forumu'nun ikincisini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ayder vizyonu, Cumhurbaşkanımızın Ayder ile ilgili çizdiği vizyonun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu organizasyonlar ve bu tecrübeler bizi her geçen gün daha güçlü kılacaktır." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karadeniz Rize-Ayder Forumu Başkanı Hakan Gültekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun da katıldı.