İslam Memiş altın ve gümüşte olacakları açıkladı! "Boşuna hayal kurmayın" dedi tek yapılması gereken...
Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Yatırımcı ise merak ediyor 'yükseliş ne kadar sürecek?'. Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılında yatırımcının yapması gereken şeyi açıkladı. İşte dikkat çeken o değerlendirmeler...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı canlı yayında altın ve gümüş yatırımcısına uyarılar yaptı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerlendirmeleri dikkat çekti. Memiş şunları kaydetti:
*Orta ve uzun vadede değer artışları devam edecek ama son 1 aylık performansa baktığınız zaman sağlıklı bir fiyatlamadan geçmiyor. Dün 94 dolar seviyesinde olan gümüş fiyatları yüzde yedi buçuk civarında yükselmişti ama bugüne baktığımız zaman da yüzde beş bir gerileme var
*Bir gün bakıyorsunuz yüzde yedi artış var bir gün sonra yüzde beş düşüş var. Uzun vadede önü açık yani gidecek daha çok yolu var.Ama dediğim gibi bir aylık performansa baktığımız zaman... Ciddi anlamda can yakıyor.
*Darphane'nin altın sertifikası vardı S1. Gram altın ile arasında %100 bir fark vardı.Önce %85'e geriledi daha sonra %65'e geriledi.Düne baktığımız zaman da %24'e kadar bu fark geriledi.