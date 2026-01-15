TÜİK açıkladı: Çiftçinin 2025 enflasyonu belli oldu

TÜİK, tarım sektöründeki fiyat hareketlerini ölçen Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) Aralık 2025 verilerini paylaştı. Verilere göre çiftçinin maliyet ve satış fiyatlarını yansıtan enflasyon, aralık ayında yüzde 3,06 artarken, yıllık bazda yüzde 36,01 olarak kayıtlara geçti.

Tarımsal üretimin ekonomik nabzını tutan Tarım-ÜFE verileri, 2025 yılının genel tablosunu ortaya koydu. Üretici odaklı enflasyonun aralık ayında ivme kazanması, kış aylarında gıda arzı ve fiyatlama davranışları üzerindeki baskıyı tescillemiş oldu. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise tarım sektöründeki fiyat artış hızı yüzde 37,47 olarak hesaplandı.

ARALIK AYINDA SEKTÖREL HAREKETLİLİK

Aralık ayında en dikkat çekici artış balıkçılık ve su ürünleri grubunda yaşandı. Sektör bazlı aylık değişim oranları şöyle şekillendi:

Balıkçılık ve Su Ürünleri: %6,25 artış

Tarım ve Avcılık Ürünleri: %3,00 artış

Ormancılık Ürünleri: %1,59 artış

MEVSİMSEL ETKİ: SEBZE VE MEYVEDE SERT YÜKSELİŞ

Alt gruplar incelendiğinde, kış koşullarının etkisiyle sebze fiyatlarındaki aylık sıçrama dikkat çekti. Yıllık bazda ise meyve grubu üreticinin en yüksek maliyet/fiyat artışıyla karşılaştığı alan oldu.

Sebze, kavun-karpuz ile kök ve yumrular grubu, aralık ayında yüzde 22,27’lik artışla en yüksek yükselişi gösteren alt grup oldu.

Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,68 artış göstererek 2025 yılının en çok değer kazanan/maliyeti artan kalemi oldu.

Aylık bazda yüzde 8,57 artış gösterirken; Çok Yıllık Bitkisel Ürünlerde yüzde 1,32 oranında sınırlı bir azalış gözlemlendi.

HAYVANCILIKTA ARTIŞ SÜRÜYOR

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda aralık ayı artışı yüzde 3,59 olarak gerçekleşti. Bu artış, özellikle yem maliyetleri ve kış dönemi besleme şartlarının etkisiyle hayvansal gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam edebileceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.

TARIM-ÜFE 2025 YIL SONU ÖZETİ

Değişim Dönemi

Artış Oranı (%)

Aralık Ayı (Bir önceki aya göre)

%3,06

Yıllık Değişim (Aralık 2024 - Aralık 2025)

%36,01

12 Aylık Ortalama

%37,47

En Yüksek Yıllık Artış (Meyveler)

%125,68