Hızlı tren kaç lira oldu? Zam geldi Ankara İstanbul Sivas Konya YHT bilet fiyatları
2026 yılı ile birlikte Hızlı Tren fiyatlarına da sessiz sedasız zam geldi. İstanbul Ankara arası ekonomi sınıfı YHT bilet fiyatı 930 liraya çıktı. Business YHT bilet fiyatı da 1395 lira oldu. İstanbul Sivas ve Konya arası yüksek hızlı tren fiyatları da zamlandı. İşte 2026 yılı hızlı tren fiyatları.
Yeni yıl zamlarından Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları da nasibini aldı. Gece yarısı itibariyle TCDD'nin hızlı tren fiyat tarifesi değişti. Ankara-İstanbul hızlı tren biletinin fiyatı, 780 TL’den 930 TL'ye çıktı. İstanbul Sivas arası hızlı tren biletinin ekonomi sınıfında da rakam 2 bin liraya yaklaştı. İstanbul Konya arası ise bin liranın üstüne çıktı. İşte 2026 yılı İstanbul, Ankara, Konya, Sivas ekonomi ve lüks sınıf bilet ücretleri:
İstanbul - Ankara hızlı tren bilet fiyatı
-Ekonomi sınıfı bilet 930 TL oldu.
-Business bilet fiyatı 1395 lira oldu.
İstanbul Konya hızlı tren bilet fiyatı
-Ekonomi sınıfı hızlı tren fiyatı 1355 lira oldu.
-Business bilet fiyatı2035 lira
-Loca fiyatı 2290 lira.
İstanbul - Sivas hızlı tren fiyatı
-Ekonomi sınıfı bilet fiyatı 1880 lira
-Business hızlı tren fiyatı 2820 lira
-Loca hızlı tren fiyatı 3075 lira oldu.