Hızlı tren kaç lira oldu? Zam geldi Ankara İstanbul Sivas Konya YHT bilet fiyatları

Yeni yıl zamlarından Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları da nasibini aldı. Gece yarısı itibariyle TCDD'nin hızlı tren fiyat tarifesi değişti. Ankara-İstanbul hızlı tren biletinin fiyatı, 780 TL’den 930 TL'ye çıktı. İstanbul Sivas arası hızlı tren biletinin ekonomi sınıfında da rakam 2 bin liraya yaklaştı. İstanbul Konya arası ise bin liranın üstüne çıktı. İşte 2026 yılı İstanbul, Ankara, Konya, Sivas ekonomi ve lüks sınıf bilet ücretleri: