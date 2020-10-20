RB Leipzig Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez Devler Ligi gruplarında mücadele ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk maçında galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Başakşehir, ilk sınavına RB Leipzig deplasmanında çıkıyor.

RB Arena'da TSİ 22.00'de başlayan mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalıyor ve müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

RB Leipzig: 1 - 0 :Başakşehir (İlk yarı oynanıyor)

16' GOL! Angelino, RB Leipzig takımını öne geçiren golü attı! Kevin Kampl'ın ceza alanına doldurduğu topta savunma arkasına sarkan Angelino iyi bir kontrol sonrası döndü ve vuruşunu yaptı, top kaleci Mert'in bakışları arasında ağlara gitti.

12' Tehlike! Başakşehir yine etkili geldi. Visca'dan pası alan Rafael'in ortasına Deniz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

8' Kaçtı! Başakşehir kontra atakla etkili oldu. Sağ kanattan hızla ilerleyen Visca içeri girerken pasını çıkardı, gerilerden gelen Crivelli istediği dokunuşu yapamayınca top kalecide kaldı.

5' Mert çıkardı! Leipzig'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Upamecano kale alanı içinde iyi yükseldi, kafa vuruşunda Mert topu çizgiden çıkardı.

3' Leipzig etkili geldi! Sağ kanattan yine Mukiele ortaladı, arka direkte Angelino'nun dokunuşunda Caicara'ya çarpan topu Mert iki hamlede kontrol etti.

Stat: RB Arena

Hakem: Jesus Gil Manzano (İspanya)

Saat: TSİ 22.00

Yayın: beIN SPORTS 1

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Willi Orban, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele, Christopher Nkunku, Kevin Kampl, Angelino, Daniel Olmo, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandu Epureanu, Boli Bolingoli-Mbombo, Mehmet Topal, Rafael Da Silva, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Deniz Türüç, Enzo Crivelli