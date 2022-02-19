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Putin, yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Putin, yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı.

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Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin’in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.

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