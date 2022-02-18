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Bakan Dönmez elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı

Bakan Dönmez elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında milyonlarca vatandaşın merak ettiği elektrik faturalarıyla ilgili düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeyle ilgili de bilgiler verdi.

Elektrik faturalarında yeni indirim geliyor
Vatandaşlara elektrik faturalarıyla ilgili müjde veren Bakan Dönmez, "Önce 150 kilovatla başlamıştık, sonra gelen talepleri değerlendirerek 210 kilovata çıkartılmıştır. Ocak ayı bizim meskenlerde enerji tüketiminin en fazla olduğu aydır. Kış dolayısıyla böyle bir yoğunluk olur. Neredeyse 3'te 2'si 210 kilovatı aşmamıştır. O dönemde ticarethanelerle ilgili tek tarife uygulamasını başlatmıştık. Meskende yüzde 64-65'ini kapsadığımızı söylemiştik. Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz. Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışmadır. Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Ticarethanede de indirimli tarife olarak adlandıracağımız düşük tarifeli kademe olacak. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak." diye konuştu.

"Ticarethanelerde iki kademeli tarife olacak"
Bakan Dönmez, "Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak" ifadelerini kullandı.

"Elektrik şirketleri ekstra kar alamazlar"
Elektrik şirketlerinin yüksek kar yaptığı iddialarına yanıt veren Bakan Dönmez, "Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar. Yıl başına geldiğimizde elektrik üretim maliyetlerini EPDK hesapladı. Enerji borsasında günlük oluşan maliyetleri görebiliyoruz. Hükümetimiz, vatandaşımızı düşünerek sübvansiyon uyguluyor." dedi.

Fiyatlar neden arttı?
Elektriğin yarısı ithal kaynaklardan üretiliyor. Önemli bir kısmı kömürden üretiliyor.Yarısında dışa bağımlı bir üretim pozisyonumuz var ve bunu dövizle alıyoruz. Pandemide bu ürünler 5-10 kat arttı. Maliyetlerin hepsi faturalara yansımıyor. Üretim maliyetleri arttı ama hükümetimiz sübvanse ediyor.

GERİLİM AZALIRSA FATURALAR DÜŞECEKTİR

İndirimle ilgili bir süre vermek doğru olmaz şu an. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim azalırsa doğal gaz faturaları düşebilir.

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