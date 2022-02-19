Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun 'fatura' çıkışına tepki gösterdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında gazeteci Haktan Uysal’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayının da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dönmez, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturasını ödemeyeceğine dair yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"Ben de elektrik faturamı ödemesem, benim de gözümün yaşına bakmazlar"

Konuyla ilgili Bakan Dönmez, “Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz, bu elektrik hizmetini keser. Onun bir süresi var. Fatura gidiyor, ihtar çekiliyor. Ardından ikinci ihtar çekiliyor. İkaz ediliyor. Bu süreçlerden sonra da kesilir. Bu şuna benziyor; siz markete gittiniz, alışveriş yaptınız ama ‘Ben parayı ödemeden çıkacağım’ diyorsunuz. O ürünleri size satarlar mı? Satmazlar. Bunu bir politika aracı kullanmayı doğru bulmam. Bakalım süreç nasıl işleyecek, biz de bekliyoruz” dedi.