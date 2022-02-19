BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,46
HABER /  GÜNCEL

Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun 'fatura' çıkışına tepki gösterdi

Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun 'fatura' çıkışına tepki gösterdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında gazeteci Haktan Uysal’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayının da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dönmez, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturasını ödemeyeceğine dair yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"Ben de elektrik faturamı ödemesem, benim de gözümün yaşına bakmazlar"
Konuyla ilgili Bakan Dönmez, “Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz, bu elektrik hizmetini keser. Onun bir süresi var. Fatura gidiyor, ihtar çekiliyor. Ardından ikinci ihtar çekiliyor. İkaz ediliyor. Bu süreçlerden sonra da kesilir. Bu şuna benziyor; siz markete gittiniz, alışveriş yaptınız ama ‘Ben parayı ödemeden çıkacağım’ diyorsunuz. O ürünleri size satarlar mı? Satmazlar. Bunu bir politika aracı kullanmayı doğru bulmam. Bakalım süreç nasıl işleyecek, biz de bekliyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor-Kasımpaşa maçı sonrası arbede yaşandı!
Konyaspor-Kasımpaşa maçı sonrası arbede yaşandı!
Başakşehir konuk olduğu Rizespor'u rahat geçti
Başakşehir konuk olduğu Rizespor'u rahat geçti
Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbullun sahibine tutuklama kararı
Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbullun sahibine tutuklama kararı
Bakan Dönmez elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
Bakan Dönmez elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
Putin'den müzakereye hazırız açıklaması
Putin'den müzakereye hazırız açıklaması
Ukrayna krizini fırsata çevirdiler! 250 adet tank satışına onay
Ukrayna krizini fırsata çevirdiler! 250 adet tank satışına onay
Arda Turan kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
Arda Turan kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
Mehmet Öz Pensilvanya'dan aday oldu Fethullah Gülen'i savundu
Mehmet Öz Pensilvanya'dan aday oldu Fethullah Gülen'i savundu
Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı! 1915 Çanakkale köprüsü 18 euro oldu
Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı! 1915 Çanakkale köprüsü 18 euro oldu
Türkiye 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu