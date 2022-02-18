8 gollü çılgın maç! Konyaspor ile Kasımpaşa'nın düellosunda kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 49 puanla 2. sıradaki yerini koruyan Konyaspor, 27. haftada Alanyaspor'a konuk olacak. 29 puanla 13. sırada yer bulan Kasımpaşa ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.Abone ol
7. dakikada konuk ekip öne geçti. Fall'ın pasında rakip ceza sahasında çizgiye kadar inen Umut Bozok'un altıpas içine kestiği topa dokunan Mortadha meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
14. dakikada Adil Demirbağ'ın kısa düşen pasına hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda topu kaleci Sehic son anda tokatlayarak gole engel oldu.
27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ahmed Hassan'ın ara pasına hareketlenen Amilton'un kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı oyundan düşürerek topu boş kaleye gönderdi: 1-1
40. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Amilton'un havalandırdığı topu Ahmed Hassan bekletmeden içeriye kesti. Altıpas üzerinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
46. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Mortadha'nın ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2
51. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Amilton'un ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Soner Dikmen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2
56. dakikada Mortadha'nın ara pasına hareketlenen Evren Eren Elmalı'ya Adil Demirbağ'ın ceza sahası içerisindeki müdahalesine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Umut Bozok'un kullandığı penaltıyı kurtaran Sehic kural hatası yaptığı için hakem Ümit Öztürk penaltının tekrarlanmasını istedi. 57. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına tekrar geçen Umut Bozok'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-3
77. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden sert şutu direkten auta çıktı.
90. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Travnik'in ara pasında topla buluşan Mabil'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-4
90+8. dakikada ceza sahasına hareketlenen Amilton'un şutunda meşin yuvarlak Hajradinovic'in eline çarpması üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 90+10. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-4
Karşılaşma 4-4 berabere bitti.
Konyaspor: 4 - 4 :Kasımpaşa
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Hakan Karabalcık
Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 81 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Amilton, Soner Dikmen (Dk. 81 Çekiçi), Hadziamhetovic, Rahmanovic (Dk. 66 Mpoku), Bytyqi (Dk. 66 Michalak), Ahmed Hassan (Dk. 81 Cikalleshi)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Evren Eren Elmalı, Fall (Dk. 73 Mabil), Aabid (Dk. 46 Hajradinovic), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 73 Travnik), Mortadha (Dk. 89 Ahmet Engin), Umut Bozok
Goller: Dk. 7 Mortadha, Dk. 46 Hajradinovic, Dk. 57 Umut Bozok (P), Dk. 90 Mabil (Kasımpaşa), Dk. 27 Amilton, Dk. 40 Rahmanovic, Dk. 51 Soner Dikmen, Dk. 90+10 Cikalleshi (P) (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 45 Osman Demir (Teknik sorumlu), Dk. 61 Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Mortadha, Dk. 69 Fall, Dk. 78 Travnik, Dk. 87 Hadergjonaj, Dk. 89 Donk (Kasımpaşa)