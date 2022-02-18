Başakşehir konuk olduğu Rizespor'u rahat geçti

Süper Ligin 26. hafta karşılaşmasında Rizespor-Başakşehir mücadelesi deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından 23 puanla 18. sırada kalan Rizespor, 27. haftada Galatasaray deplasmanına gidecek. 43 puanla 3. sıraya yerleşen Başakşehir ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Abone ol
7. dakikada Holmen'in hatasında araya giren Berkay Özcan'ın sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
15. dakikada Serdar Gürler, Rizespor ceza sahası içerisinde baygınlık geçirdi. Serdar sağlıkçıların müdahalesinin ardından sahayı sedye ile terk etti.
29. dakikada Okaka ile verkaç yapan Trezeguet'in ceza sahası içerisi altı pas sol çaprazında yerden sert şutunda iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.
30. dakikada Fernandes'in ceza yayı üzerinde müsait durumdaki pasında Baiano'nun sert şutunda kaleci Volkan Babacan yumrukları ile uzaklaştırmayı başardı.
34. dakikada konuk ekip öne geçti. Ndayishimiye'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Trezeguet ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi. Hakem önce ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Arslanboğa golü verdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
52. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Trezegeut'in yerden pasında Tolga Ciğerci'nin vuruşunda Eren Albayrak'ın uzaklaştırmak istediği top Trezeguet'in önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
60. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in plase vuruşunda sağına iyi uzanan kaleci volkan Babacan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
87. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Phiri'nin ceza yayı üzerinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Karşılaşma İstanbul ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Rizespor: 0 - 2 :Başakşehir
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan
Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk.83 Phiri), Holmen, Ponck, Cemali Sertel (Dk.46 Eren Albayrak), Baiano, Fernandes, Sabo (Dk.62 Boyd), Yusuf Sarı, Boldrin (Dk.75 Bolasie), Pohjanpalo (Dk.61 Cisse)
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk.88 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk.89 Aleksiç), Tolgay Ciğerci, Serdar Gürler (Dk.18 Deniz Türüç), Trezeguet (Dk.88 Guldbrandsen), Pizzi (Dk.63 Salih Uçan), Okaka
Goller: Dk. 34 ve 52 Trezeguet (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Dk.38 Fernandes, Dk.56 Baiano (Çaykur Rizepsor) Dk.45+1 Okaka, Dk.45+3 Duarte, Dk.83 Salih Uçan, Dk.90+2 Deniz Türüç) (Medipol Başakşehir)