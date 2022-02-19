Joe Biden: Putin işgal kararı aldı! Saldırırsa büyük bedel ödeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizindeki gelişmelere dair açıklama yaptı. Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğuna ve Kiev'i hedef alacaklarına inandıklarını söyledi.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik yükselirken ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye saati ile 24.00'da bir konuşma yapacağını açıklamıştı. Konuşmasına planlanandan yaklaşık bir saat geç başlayan Biden, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığını ve başkent Kiev'i hedef alacağını açıkladı.

Rusya'nın iddialarını yalanladı

Konuşmasının başında Ukrayna'daki bir ana okulunun bombalandığını ifade eden Biden, "Rusya bunun Ukrayna tarafından yapıldığını iddia etti. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde ciddi saldırıya hazırlandığı bilgisi yayılıyor. Bunlar temel mantığa aykırı ve gerçeğe uygun değil." dedi.

"Rusya, önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak"

Rus güçlerinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırma niyetiyle hazırlık yaptığını ifade eden Biden, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacaklarını bekliyoruz. Bir çatışma arzu ettiğimiz için değil. Bu tür bir hareketi engellemeye çalıştığımız için. Rusya bunu uygularsa çok ciddi felaketten mesul olacaktır. ABD, müttefiklerimiz ve NATO Ukrayna'nın topraklarını koruyacaktır. Asker göndermeyeceğiz ama Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarının devamında Biden şunları söyledi:

"500 milyon dolarlık insani yardımı yapmıştık. Bu hafta ek garantilere 1 milyar dolara kadar destek açıkladık. ABD, müttefik ve ortaklarımız Ukrayna'yı destekliyor. Rusya Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse ciddi yaptırımlar olur. Rusya diplomasiyi seçebilir. Dün gece 24 Şubat görüşmesi kabul edildi. Eğer Rusya taarruza geçerse diplomasiye kapıyı kapatmış olacak ve savaşı seçmiş olacaklar. Büyük bedel ödeyeceklerdir. Amerikan halkı, Avrupa, transatlantik toplulukları, siyasi partilerimiz birleşmiş durumda. Özgür dünya birleşmiş durumda. Zelensky'le çok kez görüştüm. Diplomatik bir çözüm arayışında."