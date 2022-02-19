Boğazı kesilerek katledilen Sıla’nın babası: İnşallah bu son olur

Giresun'da boğazı kesilerek katledilen Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, adalete sığındığını belirterek "Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın. İnşallah bu son acı olur" dedi.

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16 yaşındaki Sıla Şentürk, Giresun'da katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek katledilmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Sıla'nın babası Bekir Şentürk, başka Sılaların katledilmemesini isteyerek adaletin yerini bulmasını istedi. Kızının hayatını kaybetmesinin ardından konuşan baba Şentürk, şunları söyledi:

"Bizim için sözün bittiği yerdeyiz konuşacak bir şey bulamıyoruz. Devlet yetkililerimiz, bakanımız bugünkü telefon görüşmesinde olayın takipçisi olacağını, peşini bırakmayacağını söylediler. Takdiri ilahi Allah’ındır diyorum, biz adalete sığındık. İnşallah adalet yerini bulur ve acımız biraz olsun hafifler.

"Sıla'dan sonra inşallah bu son acı olur"

Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bize bu acıyı yaşatan da inşallah adalet karşısında aynı acıyı yaşar. Bir baba olarak onun cezasını ben vereyim diye düşünsem de yine de adalete sığındık. Önce Allah, sonra adalet diyorum. Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın Sıla'dan sonra inşallah bu son acı olur."