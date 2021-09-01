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Pfizer'dan koronavirüse karşı hap tedavisi: İlk denemelere 1140 kişi katıldı

Pfizer'dan koronavirüse karşı hap tedavisi: İlk denemelere 1140 kişi katıldı

ABD'li Pfizer şirketi, koronavirüse karşı ürettiği hapın 1140 kişi denendiğini duyurdu. Hap, hastalığın ilk evresinde kullanılmak üzere geliştirildi.

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Dünya genelinde 218 milyonu aşkın vaka ve 4,5 milyondan fazla ölüme yol açan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılara alternatif tedavi yöntemi çalışmaları devam ediyor.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Almanya merkezli BioNTech ile koronavirüs aşısı geliştiren ABD merkezli Pfizer, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pfizer, hastaneye kaldırılmayan ancak belirti gösteren yetişkin hastalarda uygulanmak üzere hap geliştirdiğini duyurdu. PF-07321332 isimli hapın tedavisine dair denemelere 1140 kişi katıldı.

'Bloke' etmek için tasarlandı
Hastalığın ilk evresinde kullanılmak üzere geliştirilen hapın, koronavirüsün replikasyonu için gerekli olan bir anahtar enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlandığı kaydedildi.

Acil kullanım izni başvurusu
Şimdiye kadar ABD'de koronavirüs tedavisinde sadece remdesivir adlı ilaca onay verildi. Pfizer, temmuz ayında yaptığı açıklamada, PF-07321332 denemesinin başarılı olması durumunda dördüncü çeyrekte acil kullanım izni başvurusunda bulunacağını duyurmuştu.

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