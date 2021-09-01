BIST 1.474
DOLAR 8,30
EURO 9,85
ALTIN 483,45
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

ABD'de çocuk vakalarının sayısı bir ayda 5 kat arttı

ABD'de çocuk vakalarının sayısı bir ayda 5 kat arttı

ABD'de test yapılan çocuklar arasında haftalık koronavirüs vaka sayılarının bir ay içinde 5 kattan fazla arttığı açıklandı. Ülkede koronavirüs teşhisi konan çocuk sayısı salgının en yüksek seviyesine ulaştı.

Abone ol

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda, geçen hafta 204 bin çocukta COVID-19'a rastlandığı duyuruldu.

Bu sayının 22 Temmuz haftasında yaklaşık 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 26 Ağustos haftasında COVID-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 5 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.

Toplam vakaların yüzde 14,8'ini çocuklar oluşturuyor

Koronavirüs tespit edilen çocuk sayısının iki haftadır 2020-2021 kışındaki dalganın da üzerinde seyrettiğine işaret edilen raporda, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4,8 milyona yaklaşırken toplam vakaların yüzde 14,8'ini çocukların oluşturduğu açıklandı.

AAP, çocukların COVID-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu açıkladı.

Virüsün çocuklarda yol açabileceği daha uzun vadeli sağlık problemleri ile salgın nedeniyle ortaya çıkan duygusal ve zihinsel sorunlar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerel televizyonlara uydu ücretlendirmeleri ile ilgili müjde
Yerel televizyonlara uydu ücretlendirmeleri ile ilgili müjde
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Taliban desteği Katar'dan alıyor! İlk uçak Kabil'e indi
Taliban desteği Katar'dan alıyor! İlk uçak Kabil'e indi
Fahrettin Altun'dan büyüme mesajı: Türkiye güçlenmeye devam edecek
Fahrettin Altun'dan büyüme mesajı: Türkiye güçlenmeye devam edecek
Bursa'da haberi alan yüzlerce öğrenci şokta! Ortada kaldılar
Bursa'da haberi alan yüzlerce öğrenci şokta! Ortada kaldılar
Ankara Barosu'ndan adli yıl protestosu: Kutlamıyoruz
Ankara Barosu'ndan adli yıl protestosu: Kutlamıyoruz
2021’in en büyük etkinliği Türkiye MotoFest başladı
2021’in en büyük etkinliği Türkiye MotoFest başladı
Eskişehir Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
Eskişehir Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
Isparta Belediye Meclisi’nde CHP’li üyeler partisine geri döndü İYİ Parti grubu dağıldı
Isparta Belediye Meclisi’nde CHP’li üyeler partisine geri döndü İYİ Parti grubu dağıldı
Ali Babacan'dan büyüme rakamları tepkisi: Halk yoksullaşırken övünülemez
Ali Babacan'dan büyüme rakamları tepkisi: Halk yoksullaşırken övünülemez