Ankara Barosu'ndan adli yıl protestosu: Kutlamıyoruz

Ankara Barosu, yeni adli yıl açılışı nedeniyle açıklama yaptı. Baro Başkanı Erinç Sağkan, yeni adli yılı kutlayamadıklarını fakat meslekleri için kararlı olduklarını söyledi.

Ankara Barosu, yeni adli yıl açılışında, "Ülkemizde yeni adli yılı maalesef kutlayamıyoruz. Ancak bizler suskunluk sarmalına girmeyen ve eşit bir dünya için herkes adına direnen avukatlar olarak yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz adli yılda İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, adaletin sosyal medyada aranması gibi gündemlerle geçirdiklerini hatırlatan Baro Başkanı Sağkan, şu şekilde konuştu:

"Hukuk sisteminin neredeyse bir lütuf sistemine indirgendiği ülkemizde savunmanın temsilcileri avukatlar için her doğan günün ayrı bir mücadele anlamına geldiği yeni adli yılı karşılıyoruz. Adil yargılanma hakkının yok sayıldığı, savunma makamının yargı sisteminin dışına çıkartılmaya çalışıldığı, avukatların mesleklerini icra ettikleri her ortamda sistematik olarak şiddete uğradığı, öldürüldüğü, müvekkilleriyle özleşteştirilerek yargılandıkları, ifade ve iletişim özgürlüğünün kağıt üzerinde kaldığı, kadın cinayetlerinin zamana yayılmış bir katliama dönüştüğü, çocukların sadece çocuk değil bir taraftan da işçi oldukları; ormanların çöle, otele ya da santrallere çevrildiği; gözü dönmüş bir cinnetle işkence gören ve öldürülen hayvanların kimseler tarafından duyulmayan çığlıklarının gökyüzünü yırttığı, adaletin tecelli edeceğine olan inancın adli makamlara değil de sosyal medyada kalabalıklara ulaşılabilme umuduna havale edildiği ülkemizde yeni adli yılı maalesef kutlayamıyoruz. Ancak bizler suskunluk sarmalına girmeyen ve eşit bir dünya için herkes adına direnen avukatlar olarak yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz."

Sömürü düzeninin karşısındayız

Meslek ilkelerinin can çekiştiğini kaydeden Sağkan, "Uzun zamandır görmezden gelinen ve makro düzeyde hiçbir adımın atılmadığı avukatların içinde bulunduğu ekonomik kaos halinin ortadan kaldırılması için Ankara Barosu olarak önerilerimizi her fırsatta ilgili makamlara ilettik. Ankara Barosu Ücretli Çalışan Avukat, İşveren Avukat İlişkisi Hakkında Prensip Belgesi'ni yayınlayarak avukatın yanında, sömürü düzeninin karşısında olduğumuzu tarihe not ettik" diye konuştu.

ağkan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede ortadan kaldırıldığı ülkemizde kadına dönük her türlü şiddetle her platformda mücadele ettiğimiz gibi Ankara Barosu çatısı altında mesleğini icra eden avukatların, stajyer avukatların ve baro çalışanlarının maruz kalabilecekleri eylemlere karşı harekete geçerek Ankara Barosu Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Şiddet, Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi’ni yayınladık. Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden Ankara Barosu avukatları olarak mesleğimizi evrensel hukuk ilkelerine bağlı olarak icra etmemizi engelleyecek her türlü girişimin karşısında yer aldık. Laik bir hukuk devleti olan Cumhuriyet’imiz için sergilediğimiz duruş sadece mesleğimiz değil, özgür bireyler olarak bu ülkede yaşadığımız her gün için verdiğimiz onurlu bir mücadele olarak hatırlanacaktır. Bizler; özgür bir hukuk devletinde, evrensel hukuk ilkelerine yaraşır şekilde mesleklerimizi icra etmek için mücadele ediyoruz. Bunu yaptığımı için de sistemli bir yıldırma politikası ile karşı karşıyayız.