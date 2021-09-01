Ali Babacan'dan büyüme rakamları tepkisi: Halk yoksullaşırken övünülemez

TÜİK'in bugün açıkladığı yılın ikinci çeyrekteki büyüme oranına Babacan'dan tepki geldi.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı büyüme oranına sert tepki gösterdi. "Büyümeden beklenen topyekün zenginleşmektir. Halk yoksullaşırken bir avuç insanın daha da zenginleşmesiyle övünülmez" dedi.

TÜİK'in bugün açıkladığı yılın ikinci çeyrekteki büyüme oranına tepkiler peş peşe geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da TÜİK'in açıkladığı yüzde 21,7 oranındaki büyüme rakamını sosyal medya hesabından eleştirdi.

"Büyümeden beklenen topyekûn zenginleşmektir" diyen Babacan, "Halk yoksullaşırken bir avuç insanın daha da zenginleşmesiyle övünülmez" dedi.

Babacan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Açıklanan büyüme, istihdam yaratmamış, işsizliği ve yoksulluğu azaltmamış, baz etkisiyle ortaya çıkmıştır. Çalışanların millî gelirden aldığı pay düşmüştür. Büyümeden beklenen topyekün zenginleşmektir. Halk yoksullaşırken bir avuç insanın daha da zenginleşmesiyle övünülmez."