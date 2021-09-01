Yıl sonu dolar kuru ne olur ekonomist Mert Yılmaz açıkladı

Yıl sonu dolar kuru ne olur sorusunu ekonomist Mert Yılmaz, cevaplarken "Dolar kuru için kendi adımıza bir politika hatası yapmazsak 9 TL’lerin üstü biraz uzak ihtimal gibi gözüküyor." dedi.

Abone ol

Türkiye’nin en çok takip edilen ekonomistlerinden olan Ekonomi gazetecisi Sami Altınkaya’nın sosyal medya kanalına konuk olan Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz dolar kuruna ilişkin beklentileri paylaştı.

Mert Yılmaz yıl sonu dolar kuru beklentisiyle ilgili olumlu bir tablo çizdi. Mert Yılmaz dolar kurunda kısa vadede yeni zirvelere uzak olduğumuzu belirtti.

Fed’in tahvil alımlarıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Mert Yılmaz Fed Başkanı Jarome Powell’ın Jacskon Hole toplantısında tahvil alımlarıyla ilgili söylediklerinin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını söylerken dolar endeksinde ciddi bir geri çekilme yaşandığını söyledi.

"Dolar kurunda yeni rekorlara uzağız"

“Benim ana senaryom bu yılın sonunda Fed’in varlık alım programlarında bir azaltmaya gideceği yönünde” diye konuşan Mert Yılmaz dolar kuru beklentileriyle ilgili de şunları dile getirdi:

“Dolar kuru için kendi adımıza bir politika hatası yapmazsak 9 TL’lerin üstü biraz uzak ihtimal gibi gözüküyor. Ama burası Türkiye yapılan bir politik hatayla dolar kurunda bambaşka seviyelerde kalkarız. Düşüncem şu dolar kurunda 8.28 TL’nin dip olduğunu düşünüyorum. Seans içinde 8.23 TL’ye kadar düşebilir ama bu ana trendi bozmaz. Eğer 8.28 TL altına iki üç günlük kapanışlar yaparsa hareketin aşağıya doğru hızlanmasını ve 8.20 TL’ye kadar geri çekilmeleri beklemek mümkün. Ben hala bugünün koşullarında uluslararası alanda bu gevşek dolar temasının çok fazla sürmeyeceğini ve 8.28 TL’nin kırılmayacağını ama yukarı doğru hareketlerde yeni bir rekor beklentisinin biraz uzağında olduğumuzu düşünüyorum”