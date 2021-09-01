Erken seçim 6 Kasım 2022'de! Aziz Yıldırım Millet İttifakı'nın adayı olabilir

Habertürk yazarı Sevilay Yılman 6 Kasım 2022'de erken seçim olacağı iddiasını yenileyerek Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili bomba bir imi gündeme getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun kesinlikle Millet İttifakı'nın adayı olamayacağını belirten Yılman, Abdullah Gül ve Meral Akşener isimlerini sayıp bombayı patlattı...

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6 Kasım 2022'de erken seçim olacağı iddiasıyla siyaset kulislerini karıştıran Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan bomba bir iddia daha geldi. Ekrem İmamoğlu'nn Millet İttifakı'nın adayı olmasının mümkün olmadığını dile getiren Yılman, Aziz Yıldırım'ın Millet İttifakı'nın adayı olabileceğini yazdı. İşte Yılman'ın yazısından ilgili bölüm...

"Çok net yazıyorum… Eğer gerçekten isterse ve Millet İttifakı ortakları da buna onay verirse CHP’nin içinden çıkacak tek bir aday vardır o da; Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Kemal Bey’in aday olmama durumunda ise ittifakın çıkaracağı aday yüzde 100 CHP’den olmayan bir isim olacaktır.

Muhtemel adayları sıralayıp...

Bu Meral Akşener olabilir… Abdullah Gül olabilir… Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ve hatta hatta siyaset üstü, dışında bir isim olabilir…

Mesela Aziz Yıldırım olabilir ya da kamuoyunda her kesimden ciddi bir karşılığı olan bir başka isim…

Ekrem İmamoğlu asla olamaz!

Ama asla Ekrem İmamoğlu olmaz! Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da ona yakın ekip de Muharrem İnce tecrübesinden hareketle asla ama asla İmamoğlu’nun aday olmasına izin vermez.