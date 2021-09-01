BIST 1.476
DOLAR 8,30
EURO 9,83
ALTIN 484,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bursa'nın 'kravatlı simitçisi' takım elbisesinden yaz sıcağında da vazgeçmiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'nın 'kravatlı simitçisi' takım elbisesinden yaz sıcağında da vazgeçmiyor

Bursa'da yaz kış takım elbisesi ve kravatıyla seyyar simitçilik yapan 62 yaşındaki memur emeklisi Ahmet Berksun, şık giyimi ve kibar tavırlarıyla dikkati çekiyor.

Abone ol

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 2005 yılında emekliye ayrılan ve çeşitli işlerde çalışan Berksun, Antalya'nın Alanya ilçesinden 2,5 yıl önce Bursa'ya taşındı.

Kentin tarihi çarşılarında takım elbisesi, kravatı ve boyalı ayakkabılarıyla gezerek işine devam eden Berksun, çevresinde "kravatlı simitçi" olarak tanınıyor.

Evli ve iki çocuk babası Ahmet Berksun, AA muhabirine, Bursa'ya yerleşip iş arayışına giriştiğinde, öğrencilik yıllarında yaptığı gibi simit satmak istediğini ve bir fırında 6 ay çalıştığını söyledi.

Daha sonra Kapalı Çarşı, Tuz Pazarı, Ulu Cami civarı gibi kentin tarihi yerlerinde sepetle seyyar simitçiliğe başladığını belirten Berksun, "Saat 12.00'den sonra çıkıp simitlerimi satıyorum. Hijyen için eldiven kullanıyorum. Sepetin üstüne, her yerine dikkat ediyorum. Bütün müşterilerim de hepsi beni telefondan arar, simit isterler. Pandemiden önce günlük 500 simit satıyordum, şimdi 150-200 simit satıyorum." diye konuştu.

Berksun, işine önem verdiği için takım elbise ve kravatla çalıştığını dile getirdi.

Memurluğu döneminde de şık giyindiğini anlatan Berksun, "Ankara'daki bütün daire başkanlarım, genel müdürlerim şunu söylediler bana; 'Kravatın ekmeğini yedin en sonunda.' Emekli olduktan sonra dışarı çıkarken sanki daireye gitmiş gibi aynı şekilde takım elbiseyle çıkardım." dedi.

Ahmet Berksun, hava sıcak olsa bile takım elbiseden vazgeçmediğini, bundan rahatsızlık duymadığını sözlerine ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gaziantep'te 7 asırlık camide şaşırtan detay! Cuma günleri 3 metre boyunca açılıyor
Foto Galeri Gaziantep'te 7 asırlık camide şaşırtan detay! Cuma günleri 3 metre boyunca açılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vali Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 1 ay daha uzatıldı
Vali Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 1 ay daha uzatıldı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: İyi haberleri duymaya devam edeceksiniz
ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: İyi haberleri duymaya devam edeceksiniz
Barcelona'nın yeni '10 numarası' Ansu Fati oldu
Barcelona'nın yeni '10 numarası' Ansu Fati oldu
Şişli'de büyük panik! Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Şişli'de büyük panik! Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Maymun da kaçmıştı! Aslan kükremesinden uyuyamayan mahalleli ilan verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara seslendi!
Maymun da kaçmıştı! Aslan kükremesinden uyuyamayan mahalleli ilan verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara seslendi!
A Milli Takımın maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Takımın maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda?
Otomobil devi Renault, İspanya'da üretimi durduruyor
Otomobil devi Renault, İspanya'da üretimi durduruyor
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Afganistan açıklaması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Afganistan açıklaması
İstanbul enflasyonu uçuşta! Son 27 ayın zirvesi
İstanbul enflasyonu uçuşta! Son 27 ayın zirvesi