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Şişli'de büyük panik! Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı

Şişli'de büyük panik! Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı

ŞİŞLİ'den yangın haberi geldi. Bir inşaata ait 2 konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 3 otomobile sıçradı.

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Şişli’de çıkan yangın sonucu 2 konteyner tamamen yanarken 3 otomobil de hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokağı'ndaki inşaata ait 2 konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler konteynerleri sararken yangın yakında park halindeki 3 otomobile de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu 2 konteyner tamamen yanarken 3 otomobil de kısmi yanma sonucu hasar gördü.

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