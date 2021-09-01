A Milli Takımın maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, Karadağ'ı konuk ediyor. 7 puanla zirvede yer alan 'Bizim Çocuklar' grubun 4. maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020'deki galibiyet alamadan turnuvaya veda eden Milli Takımın maçının saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yen bir maça çıkıyor. G Grubu'nda bulunan Türkiye şunana kadar topladığı 7 puanla zirvede yer alırken rakibimiz Karadağ'ın ise 6 puanı bulunuyor. Mili Takım, bu defa Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbola gönül verenler, Milli Takımın maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? diye sorgulamalar yapıyor.

Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye - Karardağ maçı bu akşam (1 Eylül) Vodafone Park'ta oynanacak. Fransız hakem Benoit Bastien yöneteceği Milli Takımın maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Türkiye-Karadağ maçında muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Okay, Salih, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak

Karadağ: Mijatovic, Marusic, Vjacic, Savic, Tomasevic, Kosovic, Scekic, Lagator, Haksabanovic, Boljevic, Jovetic (Sccekic)

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, aldığı bu sonuçlarla grupta 7 puanla lider durumda.

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

Milli Takım 596. sınavına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ karşılaşmasıyla tarihinde 596. maçına çıkıyor.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 319'u resmi, 276'sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 790 gol attı, kalesinde 851 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 595 karşılaşmanın 512'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milli takım aday kadrosunda kimler var ?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Umut Meraş (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galataaray)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).