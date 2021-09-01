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Samsun'da baygın halde bulundu! Muhtardan acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Samsun'da baygın halde bulundu! Muhtardan acı haber geldi

SAMSUN’da vatandaşlar tarafından deniz kıyısında baygın halde bulunan Kumcağız Mahalle Muhtarı İsmail Şener (58), hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi İstiklal Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Kumcağız Mahalle Muhtarı olduğu belirlenen Şener, sudan çıkarılarak ambulansla Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şener, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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