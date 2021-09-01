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Kabil'deki intihar saldırılarıyla ilgili skandal patladı! Yazışmalar ortaya çıktı

Kabil'deki intihar saldırılarıyla ilgili skandal patladı! Yazışmalar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde DEAŞ-H'nin kana buladığı Kabil Havalanı'yla ilgili şoke eden yazışmalar ortaya çıktı. Kabil'deki İngiliz elçiliğinin saldırı tehdidini bilmesine rağmen ülkeden kaçmaya çalışan Afgan vatandaşları bölgeye yönlendirdiği anlaşıldı.

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Geçen hafta Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda meydana gelen ve 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayı DEAŞ'ın Afganistan yapılanması DEAŞ-H üstlenmişti. BBC'de yer alan bir rapora göre başkentteki İngiliz elçiliği ülkeden kaçmaya çalışan Afgan vatandaşlarını havaalanının Abbey kapısına yönlendirdi. Üstelik yetkililer burada gerçekleşmesi olası bir terör saldırısından haberdardı...

Afganistan'dan kaçmaya çalışan birçok çaresiz insan Birleşik Krallık ve ABD'nin terör saldırısı tehdidi uyarısına rağmen elçilik tarafından, saldırıdan sadece saatler önce havaalanına gitmeleri için yönlendirildi.

BBC'nin Newsnight programında yayınlanan epostalarda İngiliz elçiliğinin insanlara 'Baron Hotel yakınındaki Abbey kapısını kullanın' talimatı verdiği görülüyor.

Bir başka epostada ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan bir eski Afgan tercümanın yetkililere 'Burası doğru adres mi?' diye sorduğu görülüyor.

'Onların dediğini yapsaydım şimdi hayatta değildim' diyen eski tercüman durumun kötüleştiğini hissederek söylenen yere gitmediğini açıkladı. Esti tercümanın dikkat çeken sözleri durumun vahametini ortaya koyar nitelikte: 'Oraya gitmek çılgınlık olurdu. Bizi kurtaran yine kendi öngörülerimiz oldu.' 

Öte yandan Birleşik Krallık Dış İlişkiler Ofisi'nden patlamanın bir gün öncesinde gönderilmiş talimatta Afganistan'daki güvenlik durumunun 'belirsiz' olduğu notu geçilmişti. Notta 'Hali hazırda devam eden ve yüksek bir terör saldırısı ihtimali var' denilmişti.

İngiltere Hükümet Sözcüsü ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Artan terör tehdidi tespit edilir edilmez seyahat tavsiyesini değiştirdik ve tüm çağrı görevlilerinin bu tavsiyeyi iletmesini sağladık ve kalabalığa dağılmalarını tavsiye ettiğimiz yerde açıkça belirttik. Bu tavsiyeye karşı bir e-postanın nasıl gönderilmiş olabileceğini araştırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kabil'de 26 Ağustos'ta meydana gelen DEAŞ/H'nin üstendiği havalimanı yakınlarındaki terör saldırısında 13 ABD askeri ve 170'ten fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

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