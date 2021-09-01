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Nagehan Alçı'dan '28 Şubat'ın generalleri' için af iddiası: Erdoğan açık kapı bıraktı

Nagehan Alçı'dan '28 Şubat'ın generalleri' için af iddiası: Erdoğan açık kapı bıraktı

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da olduğu 14 emekli generalle ilgili yapılan af çağrıları ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtı aktaran gazeteci Nagehan Alçı, Erdoğan'ın kapıyı açık bıraktığını iddia etti.

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28 Şubat davasında 14 emekli generalin hapse atılmasına karşı çıkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a af çağrısında bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu duyurdu.

Nagehan Alçı, bugün kaleme aldığı "Cumhurbaşkanı af sorusuna ne cevap verdi? Şimdi ne olacak?" başlıklı yazısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın af ile ilgili görüşlerini aktardı.

Erdoğan'dan af açıklaması 
Bosna-Hersek ziyareti dönüşü konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta bizzat sorulduğunu belirten Alçı, Erdoğan'ın kapısının çalınması durumunda yetkisini kullanabileceğini ifade ettiğini yazdı.

Alçı: Erdoğan yetkisini kullanabilir 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapıyı açık bıraktığını belirten Alçı "Eğer kapı çalınırsa Cumhurbaşkanı 104. maddeye dayanan yetkisini kullanabilir." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat davasında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 ismin tutuklanmasına ilişkin olarak, "Hemen hepsi 80 yaşını geçmiş, çok büyük sağlık sorunları bulunan 14 general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmuyorum" demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a af çağrısında bulunmuştu.

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