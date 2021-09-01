Meral Akşener'den 30 Ağustos kırılması! İkinci Fatih İmamoğlu'nu aday yapacak

Abdülkadir Selvi 30 Ağustos törenlerinde Akşener'in İmamoğlu için kullandığı sözlerin bir kırılma olduğunu söyleyerek "Eee ikinci Fatih’i bulmuşken onu cumhurbaşkanı adayı yapmadan olmaz" dedi.

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Millet ittifakının cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çeşitli iddiaları sık sık kaleme alan yazar Abdülkadir Selvi bu defa Akşener'in sözlerinin bir kırılma olduğunu söyledi.

30 Ağustos kutlamalarında İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için "İkinci Fatih" benzetmesi yapmış ve çok konuşulmuştu. Selvi de bunun üzerine Akşener'in daha önceki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yaptığı açıklamaların nezaketen olduğunu söyleyerek asıl desteği İmamoğlu'na vereceğini iddia etti. Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şöyle:

Bir süredir muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında alttan alta yaşanan büyük çekişmeyi aktarmaya çalışıyorum.

Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde “‘Altın Hisse’nin Meral Akşener’in elinde” olduğuna dikkat çekiyorum. Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmasa da Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek istiyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Akşener, Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını engellemişti. Çünkü kendisi cumhurbaşkanı adayıydı. Bu kez aday olmayacağı yönünde sinyaller veriyor. “Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım” diyor. Ancak henüz Millet İttifakı’nın ortak adayla mı seçime gireceği yoksa ilk turda her partinin kendi adayını mı çıkaracağı belli değil. O nedenle Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda Kılıçdaroğlu’yla birlikte en güçlü iki söz sahibinden biri.

Akşener’in, Kılıçdaroğlu’yla ilgili değerlendirmesinin bir nezaket cümlesi mi olduğu yoksa Akşener’in tavrını mı yansıttığı konusu net değil.

30 Ağustos kırılması

Ama 30 Ağustos tarihi itibarıyla bir kırılma yaşandı. Meral Akşener,cumhurbaşkanlığı yarışında dün itibarıyla Ekrem İmamoğlu lehine ağırlığını koydu.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde yaptığı konuşma ile İmamoğlu’nu,“İstanbul’un ikinci Fatih’i” ilan etti. “1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki ‘Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım. Bizans’a rağmen, Avrupa’ya rağmen, Haçlılar’a rağmen, ya İstanbul’u alırım, ya İstanbul beni alır’. İki kararlı lider ve İstanbul alındı” dedi.

Eee ikinci Fatih’i bulmuşken onu cumhurbaşkanı adayı yapmadan olmaz...

Canan Kaftancıoğlu Ulubatlı Hasan mı?

Akşener’in, İmamoğlu’nu ikinci Fatih ilan edip, İstanbul’un ikinci kez fethedildiği yönündeki sözleri problemli. Ne yani, İmamoğlu’ndan önce İstanbul, Bizans’ın elinde miydi? İmamoğlu, seçimleri kazanarak İstanbul’u Bizans’ın elinden mi kurtardı? Bu durumda Canan Kaftancıoğlu ne oluyor? Ulubatlı Hasan mı? Bir de İmamoğlu adına hutbe okutulup, para basılırsa bu iş tamam demektir. Ha bir de Ayasofya’nın camiye çevrilmesi konusu vardı ama zahmet etmesinler onu Erdoğan yaptı.