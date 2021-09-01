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Karaman'da balkonda uyurken hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karaman'da balkonda uyurken hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı

KARAMAN’da sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada tüfekten açılan ateş sonucu balkonda uyuyan yaşlı bir kadın vurularak yaralandı.

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Olay, Alacasuluk Mahallesi 541. Sokak’ta yaşandı. Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre, araçları ile sokak ortasında karşılaşan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmada, tüfekten çıkan saçmalar müstakil evin ikinci katındaki balkonun duvarına isabet etti.

Saçmalardan biriside balkonda uyumakta olan 66 yaşındaki Raziye Ö.’nün koluna geldi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan yaşlı kadın, daha sonra sağlık ekibi ve komşularının yardımıyla ambulansa alınarak tedavisi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Ekipler boş kovan topladı
Yapılan incelemede yaşlı kadının balkonda uyuyor olması sayesinde saçmaların kafasına gelmesinden kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik tedbiri alınan sokakta olay yeri inceleme ekibi boş kovan topladı. Polis, silahlı çatışmaya karışarak olay yerinden kaçan araçları tespit ederken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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