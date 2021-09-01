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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme rakamları açıklaması: Devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme rakamları açıklaması: Devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin 2. çeyrekte yüzde 21,7 büyümesinin rekor olduğunu ifade etti. Bakan Muş "Yatırım, üretim ve ihracatla büyüme devam edeceğiz" dedi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin 2. çeyrekte yüzde 21,7 büyümesinin rekor olduğunu ifade etti. Bakan Muş "Yatırım, üretim ve ihracatla büyüme devam edeceğiz" dedi.

Bakan Muş'un açıklaması şöyle;

"Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu.Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşti. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz."

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