Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD'yi kızdıracak Afganistan sözleri
ABD'nin çekilmesi sonrası ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki 20 yıllık ABD varlığının yalnızca trajedilere yol açtığını söyledi.Abone ol
ABD'nin son askerini de Afganistan'dan çekmesiyle 20 yıllık işgal sona erdi.
Ülke Taliban'ın kontrolüne geçerken, yeni hükümetin ne zaman kurulacağı ise hala meçhul.
ABD'nin çekilmesi sonrası ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki 20 yıllık ABD varlığının yalnızca trajedilere yol açtığını söyledi.
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