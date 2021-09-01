BIST 1.477
DOLAR 8,30
EURO 9,81
ALTIN 482,93
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bakanlık duyurdu! Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi

Bakanlık duyurdu! Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi

Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Abone ol

2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

NTV'deki bilgiye göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
10 bin altın ele geçirildi! Hepsi de Reşat, Hamit ve Ata Lirası altınları
Foto Galeri 10 bin altın ele geçirildi! Hepsi de Reşat, Hamit ve Ata Lirası altınları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Site kapıcısı çocukları havuzda taciz etti! İftira diye kendini savundu
Site kapıcısı çocukları havuzda taciz etti! İftira diye kendini savundu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İstanbul'da kara sineklerde artış! "İlaca direnç kazandılar"
İstanbul'da kara sineklerde artış! "İlaca direnç kazandılar"
ABD'de bakımevinin otoparkında ölen yaşlı çift geride intihar notu bıraktı
ABD'de bakımevinin otoparkında ölen yaşlı çift geride intihar notu bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'a tebrik mesajı
Kargo sektöründe yeni dönem! Alıcıyı evde bulamama sorunu tarih oluyor
Kargo sektöründe yeni dönem! Alıcıyı evde bulamama sorunu tarih oluyor
Yeni Akit skandala imza attı! Ferhan Şensoy'a büyük saygısızlık
Yeni Akit skandala imza attı! Ferhan Şensoy'a büyük saygısızlık
Rize'de koronavirüsten 8 ferdini kaybeden aile aşı ile hayata tutundu! "Grip bile olmadık"
Rize'de koronavirüsten 8 ferdini kaybeden aile aşı ile hayata tutundu! "Grip bile olmadık"
Bingöl'de göğüs ağrısıyla ve öksürükle başladı hastanelik oldu: Keşke...
Bingöl'de göğüs ağrısıyla ve öksürükle başladı hastanelik oldu: Keşke...
Yeni adli yıl başlıyor Bakan Abdülhamit Gül'den reform mesajı
Yeni adli yıl başlıyor Bakan Abdülhamit Gül'den reform mesajı