Kargo sektöründe yeni dönem! Alıcıyı evde bulamama sorunu tarih oluyor

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, ‘Kontrol Sende’ isimli yeni projelerini hayata geçirdiklerini duyurdu. Bu uygulama ile e-ticaret kullanıcılarının konforu artarken, alıcıyı evde bulamama sorunu tarih olacak.

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Fatih Önyol, Yurtiçi Kargo’nun geçtiğimiz sene hayata geçirdiği YK Plus modelini büyütmeye devam ettiklerini ifade etti. Bugün itibari ile 3 bine yakın teslim noktaları olduğunu ifade eden Önyol, 200’e yakın akıllı kargo dolabını da sisteme dâhil ettiklerini açıkladı ve son projeleri olan Kontrol Sende’nin detaylarını paylaştı.

“Kontrol sende projesi ile tüm yönetimi alıcıya bırakıyoruz”

Fatih Önyol konuya ilişkin açıklamasında, “Bu ay itibariyle ise müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için yeni bir projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Projemizin adı ise ‘Kontrol Sende.’ Kontrol Sende projesi ile e-ticaret kullanıcılarına kargo deneyimini mükemmelleştirecek bir ortam sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Kontrol Sende projesi ile kargo operasyonlarının dinamiklerinin ciddi ölçüde değişeceğini belirten Önyol, “Son dağıtım noktasında tüm yönetimi alıcıya bırakıyoruz. Artık alıcı adreste olmasa bile bizi yönlendirebilecek, kuryemizi harita üzerinden takip edebilecek. Artık alıcı kargoya göre değil, kargo alıcıya göre hareket edecek” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kontrol Sende uygulaması ile e-ticaret sitelerinden kargo bekleyen müşterilerimiz, kargosu dağıtıma çıkar çıkmaz harita üzerinden konum takibi yapabilecek. Kargosunun hangi noktada olduğunu görmek dışında, kişi eğer o an evinde değilse, uygulama üzerinden kargosunu en yakındaki kargo teslim noktasına bırakmamızı talep edebilecek. Eğer farklı bir gün gelmemizi isterse, önümüzdeki 3 iş gününden birini tercih edebilecek. Ya da ilgili e-ticaret sitesinden herhangi bir kargo beklemiyorsa, yine aynı uygulama üzerinden gelen kargoyu istemediğini bize bildirebilecek. Saniyeler içerisinde iade sürecini başlatabilecek.”

Hayata geçirilen yeni uygulamanın birçok müşteriye ulaşacağını belirten Önyol, “Özetle kargosunun kontrolünü müşterimizin parmaklarının ucuna bırakıyor ve kullanıcılarımızın hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir projeyi başlatmış bulunuyoruz. Bu proje e-ticaret sitelerinin müşteri memnuniyetini de çok önemli ölçüde artıracak. Şu anda 8 müşterimizle entegrasyonumuzu tamamladık. Yakında birçok müşterimizde bu hizmeti vermeye başlayacağız” diye konuştu.