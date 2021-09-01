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Yeni Akit skandala imza attı! Ferhan Şensoy'a büyük saygısızlık

Yeni Akit skandala imza attı! Ferhan Şensoy'a büyük saygısızlık

Yeni Akit Gazetesi, hayatını kaybeden usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy ‘un vefatının ardından bir skandala imza attı.

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Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, dün 70 yaşında hayata veda etti. Usta ismin ölüm haberi sanat camiasını yasa boğarken medyada skandal yaklaşımları ile adından söz ettiren Yeni Akit Gazetesi, Ferhan Şensoy’un vefatının ardından da geleneğini bozmadı.

Hem Batı tarzı tiyatronun hem de geleneksel Türk tiyatrosunun usta ismi olan ve orta oyuncuların büyük ustası olarak bilinen Şensoy’un Mart ayında hayatını kaybeden bir başka usta tiyatrocu Rasim Öztekin’e veda mektubunu yazar kimliği ile kaleme aldığını görmezden gelen Yeni Akit, skandal ifadeler kullandı.

Şensoy ile ilgili haberinde, Rasim Öztekin'e yazdığı mektuba atıfta bulunan Akit, "Meyhaneci Ferhan Şensoy Zincirlikuyu Mezarlığına gömülecek" ifadelerine yer verdi. Yeni Akit'in bu skandal ifadelerine sosyal medyadan gelen tepkiler çığ gibi büyüyor.

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