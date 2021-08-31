Bu fotoğraftan geriye bir tek hüzün kaldı! En son Ferhan Şensoy gitti
Onlar bir döneme damga vurmuş Türk tiyatrosunun usta isimleriydi. 1987 yılında çekilen İstanbul'u satıyorum" filminde birarada oynadılar. İşte o gün çekilen fotoğraftan geriye şimdi sadece hüzün kaldı...
Münir Özkul, Erol Günaydın, Baykal Kent, Rasim Öztekin ve Ferhan Şensoy... Türk tiyatro ve sinemasının çınarları bir bir aramızdan ayrıldı. Bu fotoğraftaki son isim olan Ferhan Şensoy'u da kaybettik. İşte 'İstanbul'u Satıyorum' film setinde 1987 yılında çekilen o tarihi fotoğraftaki değerli ustalarımız...
Münir Özkul
2003 yılından itibaren demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Özkul, bu tarihten sonra evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Hastalığına bağlı olarak geçmişe dair hafıza kaybı yaşayan oyuncu, vefat etmiş birçok tanıdığının hayatta olduklarını sandı. Uzun süre mücadele ettiği hastalıkları süresince hakkında birçok kez asılsız ölüm haberleri çıktı. 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evinde 92 yaşında öldü. 7 Ocak 2018'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bakırköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Münir Özkul, meşhur kavuğu Ferhan Şensoy'a devretmişti.
Erol Günaydın
Erol Günaydın 15 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erol Günaydın'ın ölümüyle ilgili Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde pnömoni, böbrek yetmezliği, sepsis nedeniyle 12 Nisan 2012 tarihinden itibaren tedavi gören sanatçı Erol Günaydın, bugün saat 14:45'te, kalp yetmezliği sonucunda vefat etmiştir" denildi. Vefatını kızı Günfer Günaydın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Babamı kaybettik mesajıyla kamuoyuna duyurdu. 17 Ekim 2012 tarihinde Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Mimikleriyle herkesi kırıp geçirmişti...
Baykal Kent
Bir süre Bursa'da yaşamını sürdüren Kent, 24 Ocak'tan itibaren kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Muradiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 6 Şubat 2012 sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 68 yaşında vefat eden sanatçı 7 Şubat 2012 tarihinde İstanbul Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vefatından sonra sahne dostu Rasim Öztekin: ''Ben ona buluğ çağından çıkamayan adam derdim. Çocuk gibiydi, çocuk olarak da gitti.'' dedi. Kent'in tabutuna Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin birlikte omuz verdi...