Ferhan Şensoy'un ölüm haberinin ardından sevenleri yasta... Sosyal medyada paylaştılar
Usta tiyatrocu ve oyuncu Ferhan Şensoy'un vefat haberi başta ailesi olmak üzere ünlü dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Eski eşi Derya Baykal, Ferhan Şensoy'un ardından duygusal bir paylaşım yaptı. İşte sosyal medyada Ferhan Şensoy'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan paylaşımlar...
Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı, haziran ayında anjiyo geçirmiş, ardından da anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle bir süre önce tedavi görmeye başlamıştı
Usta sanatçı Ferhan Şensoy, yaşamını yitirdi. Acı haber, kurucusu olduğu Ortaoyuncular'ın Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım...
Derya Baykal: Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz
Şensoy'un 1988-2004 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Derya Baykal ise, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz…" açıklamasını yaptı.