Ferhan Şensoy'un ölüm haberinin ardından sevenleri yasta... Sosyal medyada paylaştılar

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, yaşamını yitirdi. Acı haber, kurucusu olduğu Ortaoyuncular'ın Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadelerine yer verildi.