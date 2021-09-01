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Bursa'da iş adamı gibi giyinip satıyor! Talebe yetişemiyor: 500 lira kazanıyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da iş adamı gibi giyinip satıyor! Talebe yetişemiyor: 500 lira kazanıyorum

BURSA’da takım elbise giyip, kravat takarak seyyar simitçilik yapan vatandaş, talebe yetişemiyor.

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Memur emeklisi Ahmet Berksun, her gün iş adamı gibi giyinip, eline sepetini alarak, çarşıda simit satıyor. Karşılarında şık giyimli seyyar simitçiyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Sıcak havaya rağmen Ahmet Berksun, takım elbisesiyle sepetindeki 200 simidi yarım günde 10 kilometre yürüyerek satıyor. Şıklığından taviz vermeyen seyyar simitçi, giyimi ve diksiyonuyla elindeki simitleri kısa sürede satmayı başarıyor.

İşini aşkla yapan grand tuvaletli simitçi, gören herkesin takdirini kazanıyor. Bu işi severek yaptığını ifade eden 62 yaşındaki Ahmet Berksun, hijyene de önem vererek, simitleri eldivensiz tutmuyor. Şık simitçi, "Ben Bursa’da isim yapmış bir simitçiyim. Pandemiden önce öğlene kadar 500 simit satıyordum. Şimdi yarım günde 200 simit satıyorum. Bir simidi 2,5 liraya satıyorum." ifadelerini kullandı.



"400-500 lira kazanıyorum"
"İşler iyi olunca 400-500 lira kazanıyorum" diyen Berksun "Simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum. Bursa’da vatandaşlar beni çok sevdi. Sıcak havada takım elbiseyle simit satmak çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum. Beni Bursa’da tanımayan esnaf yoktur. Beni ismimle kimse bilmiyor, herkes beni kravatlı simitçi olarak biliyor" dedi.

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