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İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesör telefonlarından aranan 7'si subay, 16'sı astsubay olmak üzere 23 aktif askeri personel ile biri doktor, 12'si ihraç askeri personel ve biri istifa eden personel olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 12 ilde, gece saatlerinde yapılan operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda 32 şüphelinin yakalandığı, bir şüpheliye Kovid-19 olduğundan tedbirler kapsamında tebliğ yapıldığı, firar 7 şüphelininse yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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