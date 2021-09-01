İstanbul'da kara sineklerde artış! "İlaca direnç kazandılar"

İSTANBUL'da kara sinek artışı rahatsız edici boyuta ulaştı. Uzmanlar, kara sineğin çöp ve atıkların olduğu yerlerde ürediğini belirterek, sorunun ilaçlama ile çözülemeyeceğini söylüyor. .

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İstanbul’da özellikle yeme, içme mekanlarının yoğun olduğu semtlerde kara sinek (muska domestica) artışı rahatsız edici boyuta ulaştı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen İBB Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, her yıl mevsimsel olarak Temmuz ve Ağustos aylarında vektör şikayetlerinin arttığını dile getirirken, "İBB olarak 2019, 2020 ve 2021’in ilk 6 aylık dönemleri için ölçme, değerlendirme yaptığımızda ilginç bazı sonuçlar çıktı. 2020’deki şikayet oranı 2021’de yüzde 15 azalırken, Temmuz ayında şikayet artışı olduğunu gördük. Bunun birincil nedeni mevsimsel olarak yağış periyodunun, geçen yıla göre değişiklik gösterip, artan sıcaklıklardan kaynaklanıyor. Son iki yıldır Kurban Bayramı Temmuz ayına denk geliyor. Üstelik kurbanlıklar bayramdan 15 gün önce İstanbul’a gelirken, satış ve kesim yerleri de kentin merkezi bölgelerinde olduğundan kara sinek diye bilinen türde artış oldu” dedi.

Lastikte ürüyorlar

Vatandaşlara önerilerde de bulunan Eryiğit, "Örneğiniz evindeki saksının altında bulunan suluk 5 günden fazla sürede değiştirilmezse uygun sıcaklıkta sineklerin üreme kaynağıdır. Süs havuzları ve ikinci lastikler de başlıca üreme kaynakları arasındadır” uyarılarını sıraladı.

Temizlik vurgusu

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Parazitoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Kerem Öter ise, "Kara sinekte artış söz konusu ise bu durum çöp artışı yani insan kaynaklıdır” derken, "Çöpleri düzgün şekilde poşetlenip, toplanması ve çevre temizliği büyük önem taşıyor. Muska Domestica’nın bir diğer üreme alanı da hayvan gübresi olan ahır veya çiftliklerdir. Sinek ve böcek ilaçlamanın bilinçsiz kullanımı da doğada birikimlere neden olduğu gibi dirençli türlerin oluşmasına neden olabiliyor. Bir sürü patojen bakteriyel mikrobiyolojik bozulma yaşamış gıdalarda gezip, yemeklerimizin üzerine konan sinekler patojenleri taşımış olduğundan risk oluşturabilirler" diye konuştu.

"Direnç kazandılar"

İstanbul Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı’ndan Fatih Dikmen, “Kara sineklerin artışını önlemek için üreme yerlerindeki etkenlerin ortadan kaldırılması çok önemli. Sadece ilaçlama ile sorunu çözmemiz olanaksız. Bir süre sonra ilaca dirençli sinekler ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlar çevre temizliği ve çöp kirliliğine dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.