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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına sevgilerimi iletiyorum" mesajını yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." dedi. 

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