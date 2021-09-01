10 bin altın ele geçirildi! Hepsi de Reşat, Hamit ve Ata Lirası altınları
İSTANBUL merkezli 5 ilde, Cumhuriyet döneminde üretimi durdurulan Reşat ve Hamit altınları ile Ata Lirası’nı izinsiz olarak üretip piyasaya süren şebeke çökertildi. Operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan 10 bin adet altın ele geçirildi. Basma yetkisi sadece darphanede olan Reşat, Hamit ve Ata lirası altınlarının orjinalleri 22 ayar iken ele geçirilenler daha düşük ayarda çıktı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son günlerde artan sahte altınların satışıyla ilgili çalışma başlatıldı. İddialara göre, sahte altınlar bazı kuyumcular tarafından fark edilmiş ve polise ihbarlar gelmeye başlamıştı. Kapalıçarşı piyasasında araştırma yapan polisler, Reşat ve Hamit Altını ile Ata Lirası’nı basan atölyeler olduğunu tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebekenin İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Kayseri’de de faaliyet gösterdiği, düşük ayarlı altınla basılan sahte altın paralarının yurt çapında piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Şebekeyle bağlantılı 29 isim tespit edildi.
Darphane tarafından üretilen Cumhuriyet altınları 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi çok güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.
10 bin adet Reşat ve Hamit altını ile Ata Lirası ele geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla önceki gün operasyon için düğmeye basan polisler, 24 şüpheliyi yakaladı. Yakalananların 18’i İstanbul’da, 6’sı ise diğer illerde gözaltına alındı.