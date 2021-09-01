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İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı

İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı

 İSTANBUL Bahçelievler'de çalıştıkları kuyumcudan 4,5 kilograma yakın altın çaldıkları öne sürülen 2 kardeşten biri Manisa'da yakalandı.

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 Kuyumcukent'te çalıştıkları işletmeden 4,5 kilogram altını çaldıktan sonra kaçtığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, 2 kardeşin otobüsle Manisa'ya kaçtığını belirledi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste yaptığı kontrolde şüpheli G.E'yi (18) yakaladı. Zanlıyla kuyumcudan çalındığı öne sürülen 4,5 kilograma yakın altın da ele geçirildi.

İkiz kardeşi her yerde aranıyor

Şüpheli, İstanbul'dan gelen polislere teslim edilirken, firari ikiz kardeşinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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