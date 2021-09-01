LG UltraGear oyun monitörü serisinin yeni üyesi 27GP83B-B oldu

LG Electronics (LG) UltraGear Serisi'nin yeni oyun monitörü 27GP83B-B, son derece güçlü donanımıyla oyuncuların şansını artırıyor.

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LG'den yapılan açıklamaya göre, LG UltraGear oyun monitörü serisinin yeni üyesi 27GP83B-B ile 27 inç QHD (2560x1440), Nano IPS 1ms (GtG), 165 Hz yenileme hızı, renk ayarlı HDR10, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium uyumu sunuyor.

Hız ve görüntü kalitesi için ideal oyun monitörü olarak tanımlanan LG UltraGear 27GP83B-B, olağanüstü grafik kalitesiyle ultra yüksek hız sağlayan Nano IPS 1ms teknolojisi sayesinde üst düzey bir oyun performansı ve deneyimine imkan tanıyor.

27GP83B-B, TN Speed ile karşılaştırılabilen IPS 1ms hız, ters gölgelenmeyi en aza indirerek hızlı tepki süresi sağlıyor. CI-P3 renk gamının yüzde 98'inden oluşan geniş bir renk spektrumunu destekleyen monitör, HDR10 ile yüksek renk kalitesi ortaya koyarak üst düzey bir görsel gerçekçilik sunuyor. Böylelikle oyuncuların savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine imkan sağlanıyor. 165 Hz'lik ultra yüksek hız ise oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz şekilde akmasına olanak veriyor.

NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC Uyumlu 27GP83B, ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indirerek sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor. FreeSync Premium teknolojisi ise yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşatıyor.

27BP83B-B, oyuncuların ekranın eğimini, yüksekliğini ve eksenini değiştirmelerine olanak tanıyarak, daha konforlu bir oyun performansı sağlıyor. Oyuncuların FPS veya RTS modunu seçip kendi deneyimlerini özelleştirebilmelerini sağlayan 27GP83B-B, Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesini azaltıyor, Siyah Dengeleyici ile oyuncuların en karanlık yerleri bile görmesini mümkün kılıyor.