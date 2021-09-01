CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o kadın için konuştu! Cumhurbaşkanı adayı kim?

"Bizim cumhurbaşkanı adayımızı Millet İttifakı belirleyecek. Birden fazla adayımız olabilir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı ikinci çeyrek büyüme rakamları için de "Ne büyüme ama! Bazıları büyüdü, bazıları hiç büyümedi" dedi. Kılıçdaroğlu, Çorum'da kendisine "çocuğuma dokunma" diye tepki gösteren kadın için de çarpıcı ifadeler kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya, "Bizim cumhurbaşkanı adayımızı Millet İttifakı belirleyecek. Birden fazla adayımız olabilir" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in programında konuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları...

"Hem iktidara hem de erken seçime hazırız"

- Hem iktidara hem de erken seçime hazırız. Böyle bir ortamda yaşanmaz. Haksızlık ediyoruz vatandaşımıza. Bu ortamı bitireceğiz. Sanıyorlar ki adalet bina ile gerçekleşiyor. Devlet yönetilmiyor, devlet saraya mahkum edilmiş gibi. "Ben her şeyi yaparım" diyor.

"Mültecilere niye kızalım, mülteciyi buraya getirene kızacaksın"

- Şöyle bir yanlışımız var. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak mültecilere kızıyoruz. Ben kızmıyorum. Mültecilere niye kızalım, mülteciyi buraya getirene kızacaksın. Kapıları açmışsınız, herkes burada. Savaşı başlatan, oradaki gerilimi tırmandıran, oraya destek veren de bir anlamda şimdiki iktidar. Sen sınırları açtın, mülteciler gelirse onları bir yerde toplarsın. Belli bir alanı çevirirsin burada kalırlar. Bunlar getirdiler Türkiye'nin her tarafına dağıttılar. Vatandaş bunlarla yüz yüze gelmeye başladı, bunlar dükkan açmaya başladılar. Olaylar çıktı, cinayetler oldu.

Sınırlarımız yol geçen hanı değil

- Afganistan'dan çıkacak 2 bin 500 km'den fazla yolu katedecek sonra sınırlarımızdan girecek. Hepsi cepheden yeni gelmiş gençler gibi. Kadın, çocuk yok. Türkiye için potansiyel tehlike. Türkiye ve sınırlar yol geçen hanı değildir. İktidara geldiğimizde mültecileri ülkelerine göndereceğiz. Bunların kayıtları var, kayıt dışı olanlar da var.

Suriye’de savaşın bitmesi için herkesle görüşeceğiz

- İktidara gelirsek Suriye’de savaşın bitmesi için herkesle görüşeceğiz." Biz bütün dünyayı izliyoruz. Devletten gizli neyi görüştün? Bizim ayrıca dış politika danışma kurulumuz var. Biz Türkiye’nin dokularına sinmiş konuları çözmek istiyoruz.

"Erdoğan Bayraktar daha önce benzer bir açıklama yapmıştı"

- Erdoğan Bayraktar ilk açıklaması bu değil, daha önce de benzer bir açıklama yaptı. Erdoğan Bayraktar NTV’de, “Tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum, soruşturma dosyasında var olan imar planlarının büyük bölümü sayın Başbakan’ın talimatıyla yapıldı, Başbakan’ın istifa etmesi gerekir” diyor, aradan zaman geçti, kendisi istifa etti, görevden aldı. 3 bakanın görev değişikliği yapıldı. Yüce Divan'a göndermediler. Söyledikleri 2013 yılındakinden söylediklerinde farklı değil aslında. Erdoğan'ın hâlâ sessizliğini koruması... Bir kirlilik var ortada. Yüce Divan’a gönderirsen işin ucu sana kadar gelecek tehdidi yapıldı. Diğerlerinin sözü.

‘Bunların Yüce Divan’a gitmesi gerekirdi’ ifadesi doğru

- Cemil Çiçek’in ‘Bunların Yüce Divan’a gitmesi gerekirdi’ ifadesini kullanması son derece doğru ve yerinde. Erdoğan Bayraktar’ın kızdığı nokta şu, beni diğer 3 bakanla yan yana koyuyorsunuz. Bir şey varsa ben görevi kötüye kullandım diyor, onlarınki rüşvet alma diyor.

Birleşik Arap Emirlikleri görüşmeleri

- Sedat Peker yüzünden. Erdoğan’ın söylemediği laf kalmadı, onların da bize söylemediği laf kalmadı. Sedat Peker malum açıklamalar yapıyordu. İşin içinde olduğu için isim, yer, zaman veriyor. Aksi olsaydı kanıtlayan deliller olurdu.

- Devlet şirket gibi yönetilmez. Siz bütün bunları yerle yeksan ediyorsunuz. Arap dünyasıyla yapılan kavgaya karşıyım. Herkesle kavgalı, bu Erdoğan'ın ayıbı.

Sedat Peker’i susturdular, görüntülü artık konuşamıyor. İşin o cephesini bilmiyorum. İktidar kanadının büyük bir rahatsızlığı var, bütün kirli çamaşırları biliyor. Türkiye’de gündem oluyor. Devletin içinde çürümüşlüğün hangi boyutlara vardığını görüyorsunuz. Hâkime bakıyorsunuz, aranan kaçakçıyı serbest bırakıyor.

SBK davasını kimse araştıramaz, ucu siyasilere ulaşacak

- Sezgin Baran Korkmaz davasını kimse araştıramaz ucu siyasilere ulaşacak. Ucunun nereye ulaştığını üç aşağı beş yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İçişleri Bakanı, kalktı TV’de ‘Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor’ dedi, savcılar harekete geçti mi? Savcıya vermedi. Bunu merak etmesi gereken Erdoğan’dı.

Kabahat Çorum'da bana tepki gösteren kadında değil

- Kabahat bu kadında değil, o kadını bu pozisyona taşıyan siyaset anlayışında. Bu ülkede beraber yaşıyoruz, beni sevmeyebilir. Böyle bir tepkiyi ortaya koyan siyasi atmosferi yaratan kişi bu işin sorumlusudur. Kadının tepkisini anlayışla karşılarız. Gelen tepkileri zaten makul karşılamak zorundayız. Hangi gerekçeyle tepki gösterdiğini öğrenmek isterdim. Belki kadın haklıydı, hatamız varsa hatamızı düzeltirdik.

O kadın kabul ederse evine gider ziyaret ederim

- Devleti yöneten kişiler kibirden uzak olacak. Eleştiriden ders çıkarmayı bilmemiz lazım. Kadın kabul ederse evine giderse evini ziyaret de ederim. Bu siyasi atmosfer böyle bir ortamı yaratıyor. Bu siyasi atmosferi yaratan da yukarıda oturan zat."

Büyüme rakamları

- Ne büyüme ama! Bazıları büyüdü, bazıları hiç büyümedi. Dolarla devlete borç verenlerin geliri arttı. Altta vatandaşlar perişan. Türkiye’de bu bataktan kesinlikle çıkaracağız.

"Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı belirleyecek"

- Cumhurbaşkanlığı’nı kişiye indirgemek kadar yanlış bir şey yok. Önce şunu düşünmeliyiz, bu ülkeye nasıl bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var? Önce kuralları koymalıyız. Temiz biri olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz' demeyecek. Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek.

Birden fazla cumhurbaşkanı adayımız olabilir

- Bu konu erken bir konu. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız adayımız budur veya birden fazla adayımız olabilir. Tartışılacaksa, cumhurbaşkanının nitelikleri konuşulmalı.

- Gençlere güzel müjdelerim olacak ama önümüzdeki günlerde.