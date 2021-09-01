BIST 1.477
DOLAR 8,29
EURO 9,80
ALTIN 483,64
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Hulusi Akar'dan Mavi Vatan vurgusu: Tüm gelişmeleri takip ediyoruz

Hulusi Akar'dan Mavi Vatan vurgusu: Tüm gelişmeleri takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye’ye dönüşleri nedeniyle Kayseri’de düzenlenen törende konuştu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, "Türkiye tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, her türlü tedbiri almaktadır. Terör örgülerine karşı, Mavi Vatan’a karşı olmak üzere tüm tehditlere karşı hareket emektedir. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye’ye dönüşleri nedeniyle Kayseri’de düzenlenen törende konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da balkonda uyurken hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı
Karaman'da balkonda uyurken hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
La Liga'da transferin son günü çok hareketli geçti Antoine Griezmann sürprizi
La Liga'da transferin son günü çok hareketli geçti Antoine Griezmann sürprizi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o kadın için konuştu! Cumhurbaşkanı adayı kim?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o kadın için konuştu! Cumhurbaşkanı adayı kim?
Fenerbahçe Lemos'u Beerschot'a kiraladı
Fenerbahçe Lemos'u Beerschot'a kiraladı
Öğrencilerin derse daha iyi konsantre olabilmesi için 'düzenli uyku' şart
Öğrencilerin derse daha iyi konsantre olabilmesi için 'düzenli uyku' şart
Onlarcası Samanyolu galaksisinin etrafında sinsice dolaşıyor dünyayı yok edebilirler
Onlarcası Samanyolu galaksisinin etrafında sinsice dolaşıyor dünyayı yok edebilirler
Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD'yi kızdıracak Afganistan sözleri
Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD'yi kızdıracak Afganistan sözleri
6 yaşındaki çocuk parkta oynarken su deposu yapımı süren açık kuyuya düştü! Ucuz kurtuldu!
6 yaşındaki çocuk parkta oynarken su deposu yapımı süren açık kuyuya düştü! Ucuz kurtuldu!
İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı
İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı