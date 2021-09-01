Hulusi Akar'dan Mavi Vatan vurgusu: Tüm gelişmeleri takip ediyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye’ye dönüşleri nedeniyle Kayseri’de düzenlenen törende konuştu.Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, her türlü tedbiri almaktadır. Terör örgülerine karşı, Mavi Vatan’a karşı olmak üzere tüm tehditlere karşı hareket emektedir. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye’ye dönüşleri nedeniyle Kayseri’de düzenlenen törende konuştu.