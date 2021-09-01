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Bursa'daki vahşet! Kızının gözünün önünde bıçaklanan Ebru öldü

Bursa'daki vahşet! Kızının gözünün önünde bıçaklanan Ebru öldü

BURSA'da hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Necati Gürcan (40) tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Ebru Gürcan (38) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan cinayet şüphelisi Necati Gürcan, gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna "Cinler yüzünden" cevabını verdi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Ebru Gürcan, geçimsizlik yaşadığı eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.

Çığlık atarak yardım istedi

Kararı ihlal eden Necati Gürcan, eşinin yaşadığı 6. Yayla Sokak'taki eve geldi. Çift., 14 yaşındaki kızları D.G.'nin yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan kanlar içinde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Annesini kanlar içinde gören D.G. çığlık atarak komşulardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Ebru Gürcan, sabaha doğru hastanede hayatını kaybetti.

Evinin yakınlarından gözaltına alınan Necati Gürcan emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. Adliye çıkışı gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusuna Necati Gürcan "Cinler yüzünden öldürdüm. Çok pişmanım" cevabını verdi.

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