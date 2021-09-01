Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki Yeni Pazar Başkonsolosluğu açılış törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

-Türkiye Sırbistan ilişkilerinde katkıda bulunacaktır. Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Hayata geçirilecek projeler Sancak'ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak.

-FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.

-Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.