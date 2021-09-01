BIST 1.478
DOLAR 8,29
EURO 9,81
ALTIN 483,38
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız

Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki Yeni Pazar Başkonsolosluğu açılış törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

-Türkiye Sırbistan ilişkilerinde katkıda bulunacaktır. Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Hayata geçirilecek projeler Sancak'ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak.

-FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.

-Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'daki vahşet! Kızının gözünün önünde bıçaklanan Ebru öldü
Bursa'daki vahşet! Kızının gözünün önünde bıçaklanan Ebru öldü
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Valilik açıkladı! Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Valilik açıkladı! Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
İstanbul'dan ürküten rekor! Su tüketiminde tüm zamanların en yüksek rakamı!
İstanbul'dan ürküten rekor! Su tüketiminde tüm zamanların en yüksek rakamı!
Dünyanın en güvenli şehirleri belirlendi! İşte İstanbul'un durumu!
Dünyanın en güvenli şehirleri belirlendi! İşte İstanbul'un durumu!
Çanakkale'de CHP'den AK Parti'ye geçtiler rozetlerini Bülent Turan taktı
Çanakkale'de CHP'den AK Parti'ye geçtiler rozetlerini Bülent Turan taktı
Meral Akşener'den 30 Ağustos kırılması! İkinci Fatih İmamoğlu'nu aday yapacak
Meral Akşener'den 30 Ağustos kırılması! İkinci Fatih İmamoğlu'nu aday yapacak
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme rakamları açıklaması: Devam edeceğiz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme rakamları açıklaması: Devam edeceğiz
Kars'ta intihara kalkışan genç için savcı ve belediye başkanı itfaiye merdiveninde
Kars'ta intihara kalkışan genç için savcı ve belediye başkanı itfaiye merdiveninde
İkinci doz aşı çağrısı yapmıştı! Ali Aydoğdu hayatını kaybetti
İkinci doz aşı çağrısı yapmıştı! Ali Aydoğdu hayatını kaybetti